Мирного развода не будет! Лолита беспощадно разрушает жизнь изменщику Иванову

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Певица твердо намерена идти до конца.

Лолита Милявская, находящаяся в стадии развода с мужем после 9 лет брака, оказалась в шоке из-за новой информации адвоката и беспощадно разрушает жизнь изменщику Иванову. По словам Сергея Жорина, ранее Дмитрий Иванов женился на 65-летней женщине ради получения российского гражданства. Видимо, подобное Иванов попытался провернуть и с Лолитой, но уже ради израильского гражданства. Жорин направил нужные документы в суд и твердо намерен доказать фиктивность браков Дмитрия Иванова.

Видимо, что мирного развода не будет, а в случае признания женитьбы формальной, Иванов не получит при разделе имущества ничего. Из-за мести и обиды Лолита сломает экс-супругу жизнь, ведь с плохой репутацией Дмитрию будет справиться непросто. Тем более властность и связи певицы может навредить и бизнесу новой любовницы Иванова. Тогда Дмитрий и вовсе останется ни с чем.

После новости о разводе Лолиты у публики сложилось впечатление, что супруги разошлись полюбовно. Однако, после доказательств измены мужа, которая длилась несколько лет, Лолита пришла в ярость, ведь даже подарки для любовницы Иванов оплачивал деньгами жены. И теперь все чаще Лолита пытается доказать никчемность бывшего мужа.