Все ещё сходит с ума? Цымбалюк-Романовская «изменяла» Джигарханяну с Малаховым

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Штамп в паспорте не помешал Виталине и Андрею крутить «роман» за спиной супругов.

В своем Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская в день рождения Андрея Малахова опубликовала запись, где больше было не поздравлений, а пикантных подробностей их близких отношений. Оказалось, частая гостья программы Андрея уже давно неровно дышит к телеведущему и говорит, что было время, когда не могла глаз оторвать от него, что мешало ей сконцентрироваться на самой программе.

Судя по посту Малахов также был увлечен Виталиной, дарил ей оригинальные букеты и посещал выступления ее мужа Армена Джигарханяна, не исключено, что приходил он туда ради Виталины. Намекнула пианистка и на попытку разойтись, которая не увенчалась успехом, следовательно «любовники» могли продолжать тайно встречаться после окончания очередной программы. Не трудно догадаться, что, будучи еще замужем за актером Цымбалюк-Романовская «изменяла» Джигарханяну с женатым Малаховым и даже штамп в паспорте не помешал Виталине и Андрею крутить «роман» за спиной у супругов.

То, что пианистка спустя года хранит подаренные букеты телеведущего, вполне может говорить, что она все еще сходит с ума по Андрею. Что касается Прохора Шаляпина, то его отношения с пианисткой могут быть договорными – он помогает скрывать «роман» Виталины, а она в замен помогает ему помогать финансово, о чем не раз писали в СМИ.