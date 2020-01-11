Сдала и осунулась... Как увольнение из «Мстителей» отразилось на Скарлетт Йоханссон

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«Черная вдова» потеряла статус главной красотки вселенной Marvel.

Известно, что увольнение из «насиженных» ролей, зачастую плохо отражается на психике актеров. Прикипев к экранному образу, люди погружаются в депрессию после съемок. А если актер вынужден уйти в разгар проекта — дело, и вовсе, дрянь.

В схожую ситуацию попала, похоже, и Скарлетт Йоханссон. После увольнения из «Мстителей» исполнительница роли Наташи Романовой или Черной вдовы погрузилась в настоящее уныние. Еще бы, многолетняя история успеха ее персонажа в составе земных супер-героев подошла к концу. Поговаривают, что после съемок финального эпизода Скарлетт перестала следить за своей внешностью. Актриса сдала и осунулась настолько, что за считанные месяцы потеряла статус главной красотки киновселенной Marvel.

Как увольнение из «Мстителей» отразилось на Йоханссон можно судить по фото, опубликованным на обложке журнала W magazine. Поговаривают, что 35-летняя актриса нарочно отказалась от косметики и фотошопа, показав свое настоящее лицо. Таким образом, она якобы решила бороться с депрессией. Скарлетт собственноручно сняла с себя имидж роковой воительницы, показав режиссером, что в дальнейшем готова на любые творческие эксперименты.