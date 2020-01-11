Пока муж торты печёт — Поля водку пьёт? Гагарина ушла в «загул» на Мальдивах

Сегодня, 14:00

Алкоголь, «любовники» — певица даже не скрывает жажду к приключениям без Исхакова.

Не успела Полина Гагарина прилететь в отпуск на Мальдивы, как уже, судя по всему, ушла в «загул». Об это свидетельствует ролик, который артистка опубликовала в сторис, где засветилась в «трезвом» состоянии. И это притом, что мужа в компании артистки не наблюдается. Пока Исхаков торты печёт — Поля водку пьёт?

Действительно, в кадре отчетливо заметно «поплывшее» от спиртного лицо Гагариной и невнятная речь. К тому же, усугубляет ситуацию и подпись к ролику артистки: «мы все в смятку». Слухи о проблемах в отношениях Полины и Дмитрия уже который месяц не утихают в сети: несмотря на мужа и двое детей, певица не отказывает себе в развлечениях в мужских компаниях, в то время, когда Исхаков взял на себя роль «домохозяйки» и увлёкся кулинарией.

Не исключено, что после долгих лет совместной жизни брак оказался на грани и теперь супруги в поисках новых эмоций. И если увлечение Дмитрия направлено на спасение семьи, то певица уже даже не скрывает жажду к приключениям без Исхакова. Очевидно, такие выходки Полины рискуют не только навредить репутации артистки, но и всерьёз усугубить ситуацию с провальным браком.