«Сваты 7» не выйдут на экраны из-за болезни Татьяны Кравченко

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В этом легко убедиться, ведь актриса главной роли в последнее время не появляется на публике, крайне плохо выглядит и, по мнению СМИ, увлекается спиртным.

Исполнительница роли Валентины Будько страшно поправилась, заметили пользователи после последнего выхода Кравченко в свет. Изменения во внешности увидеть не тяжело – лицо актрисы стремительно опухло, а волосы стали ужасающе редеть. Неужели Татьяна скрывает от фанатов страшную болезнь? Тогда не удивительно, что «Сваты 7» до сих пор не могут выйти на экраны.

Как известно, Татьяна Кравченко никогда не отказывала себе в алкоголе. Ее судьбу тяжело назвать счастливой – на старость лет актриса оказалась практически одна из-за собственных ошибок. Все это также могло поспособствовать развитию болезни, даже если не учитывать почтенный возраст женщины, ведь в этом году ей исполнилось 66 лет. Из-за внешнего вида Кравченко уже приписали большое количество заболеваний, среди которых проблемы с сердцем и алкоголизм. Если даже съемки любимого сериала не могут «вытащить» Татьяну из этого состояния, то вряд ли это удастся специалистам или родственникам.

Стоит сказать, что у Кравченко есть несколько дочерей, которые, кажется, совершенно не заботятся о жизни матери. Татьяна вынуждена коротать старость в одиночестве, уверены поклонники.