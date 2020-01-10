Молодится не для Ксении... Омаров готовится к разводу с Бородиной?

Вчера, 23:00

Редактируя внешность, Курбан пытается впечатлить молоденьких поклонниц.

Семья Бородиной в полном составе проводит отпуск в знойном Тайланде. Казалось бы, что может быть лучше – муж, жена и трое детей пары выехали за границу отдохнуть от столичной суеты. Но повод для беспокойства все таки нашелся – странное поведение главы семейства.

Дело в том, что 39-летний Омаров принялся фейстюнить собственную внешность. Мужчина активно разглаживает морщины, выравнивает цвет лица. Даже на фото со старшим сыном Курбан отредактировал себя так, что сложно признать в нем сорокалетнего родителя.

Молодится супруг Бородиной, судя по всему, не для Ксении. Ведь супруга 24 часа в сутки видит его реальную внешность, а значит, вряд ли станет реагировать на «замыленные» в профиле морщины. Отсюда вывод, хорохорится Омаров не для жены, а для онлайн-поклонниц, атакующих страницу Курбана после выхода его дебютной книги.

Возможно, получив первую прибыль от продажи литературного «шедевра», Омаров осознал, ему больше незачем терпеть тиранию ревнивой женушки и начал готовится к разводу. Но дабы раньше времени не остаться у разбитого корыта, ему, как опытному в разводных делах мужчине, нужно подготовить надежный тыл, который радо примет его после расставания с Бородиной.