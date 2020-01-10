Ревность, рейтинги, скандалы. Малахов отправил Солнцева «изменять» жене в тропиках?

Сегодня, 19:00

Ругань супругов в эфирах приносит пользу Андрею.

Гоген Солнцев отдыхает в Тайланде с некой Лидой, о чем блогер сам сообщил в Instagram. Оставив Екатерину Терешкович в Москве, Гоген хорошо проводит время на пляже. Новая избранница появилась у Солнцева внезапно, всего несколько дней назад фрик-шоумен выкладывал откровенные фото пожилой супруги. Андрей Малахов мог отправить Солнцева «изменять» жене в тропиках, ведь это спровоцирует ревность Кати, приведет к скандалам. А сняв их ругань для своего шоу Андрей получит высокие рейтинги.

Поэтому, отпуск Солнцева с очередной любовницей Малахову лишь на руку. Ведь Катя и Гоген и без того частые гости эфиров проекта Малахова — выпуски с неоднозначной супружеской парой пользуются популярностью у зрителей, а Андрей умело пользуется вниманием аудитории.

Солнцев и Терешкович часто ругаются публично, Гоген даже не скрывает, что нацелен на состояние пожилой жены и старался оформить над ней опеку, чтобы иметь возможность принимать все финансовые решения самостоятельно. Но попытки Солнцева не увенчались успехом. Однако, неизвестно как отреагирует Катя на поездки мужа с престарелыми женщинами. Гоген пригласил жену присоединиться к поездке, но предупредил, что с Лидой он живет в одной комнате. Логично, что Терешкович отказала фрик-любителю бабушек и осталась в столице России.