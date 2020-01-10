Счастливы и без женщин! Брэда Питта и Брэдли Купера застали в «жарких» объятиях

Сегодня, 16:00

Вездесущие папарацци зафиксировали нежные отношения известных актеров.

Брэда Питта и Брэдли Купера очень сильно сдружились после того, как последний разорвал свой роман с красавицей-моделью Ириной Шейк. И если ранее актеры демонстрировали исключительно приятельские отношения, то сейчас они явно демонстрируют нечто большее. Неужели Ирина бросила Купера, как узнала о его «голубых» предпочтениях?

Брэдли Купер мечтал иметь детей, но в Голливуде уже давно ходили слухи о нетрадиционной ориентации актера. Не исключено, что актер связался с Ириной Шейк исключительно с целью продолжения рода, ведь и сама модель всегда мечтала о большой семье. Но гражданский брак распался спустя четыре года совместной жизни. Так неужели Ирина узнала о «секретике» Брэдли и просто позволила ему жить с тем, кого актер на самом деле любит? Недавно Купера папарацци застали в «жарких» объятиях Брэда Питта, который также пережил скандальный развод с Анджелиной Джоли.

На премии The National Board of Review Annual Awards звездные мужчины буквально не отходили друг от друга и даже на сцене не смогли сдержать своих чувств. Похоже, что Брэдли и Брэду хорошо и без женщин, а потому они счастливы вдвоем. Не исключено, что отношения со звездными женщинами сильно утомили актеров, а потому они решили предаться однополой любви, ведь это Голливуд и здесь звезд мало кто осудит.