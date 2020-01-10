Замуж любой ценой? Успенская «приударила» за Киркоровым

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Еще летом певица мечтала связать себя узами брака с Николаем Басковым.

Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым — все конфликты из-за конкуренции бизнеса улажены, а певец даже подарил королеве шансона брендовое платье. Подарок не остался без внимания и после него Успенская «приударила» за Киркоровым, заявив о возможном замужестве.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», — призналась Любовь. Стоит отметить, что Успенская не впервые говорит о романтических отношениях с Киркоровым. Ранее, по словам Любови, поп-король даже пытался за ней ухаживать, но так как она была в отношениях, «на худой конец» ушел к Алле Пугачевой.

Похоже, Успенская попросту хочет выйти замуж любой ценой. Несмотря на то, что официально певица до сих пор замужем, поиски нового жениха ее не останавливают. Брак с Александром Плаксиным трещит по швам — много лет назад мужчина переехал в США. А брак королевы шансона и поп-короля всколыхнет общественность.

Кандидатура мужа для Успенской, как сложилось впечатление, не важна — ведь еще летом Любовь призналась, что мечтает выйти замуж за Николая Баскова, чем ошарашила певца. Слухи о романах Успенской то и дело набирают обороты — певица не скрывает популярности среди мужской части населения и сама призналась, что даже не может сосчитать всех своих любовников. Но сейчас «жертвой любви» Успенская обозначила Киркорова.