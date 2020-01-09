Теперь к Фабиан «привязался». Крутой уговаривает Лару продолжить сотрудничество?

Вчера, 22:00

Игорь судорожно ищет замену Димашу.

В Сети не умолкают обсуждения судьбы плодовитого тандема Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого. Композитор поздравил с днем рождения Лару Фабиан и, пользуясь случаем, выложил клип певицы - при этом Игорь Яковлевич не скупился на яркие комплименты певице. Неужели Крутой уговаривает Лару продолжить сотрудничество? Учитывая то, с какой легкостью музыкант налаживает контакты с молодыми и незнакомыми ему ранее талантами, вдохновить Фабиан на продолжение музыкального «банкета» мужчине будет не сложно.

Результатом совместной работы Игоря и Лары стал альбом «Мадемуазель Живаго», вышедший в 2011 году. Крутой, похоже, стал инициатором того, чтобы Фабиан спела песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон», после исполнения которой звезда заслужила популярность в России. Игорь Яковлевич наверняка хотел продолжить победоносное «шествие», ведь альбом хорошо продавался, а тур принес знаменитости столь нужные баллы для более масштабного продвижения Лары.

Крутой рад был и дальше работать с Фабиан, но исполнительница оказалась своенравной и, видимо, не захотела быть под постоянной опекой композитора. Позже Игорь открыл для себя еще одно дарование – Димаша. Продюсер явил артиста миру: Кудайберген покорял слушателей необычайно широким диапазоном голоса – молодому человеку рукоплескала толпа влюбленных в его харизму и талант поклонников. Однако Крутой вскоре заподозрил нечто неладное - прохладу в отношении подопечного к нему.

Димаш открыто не проявлял бунт из-за вечного контроля и сопровождения, но отстраненность певца впоследствии стала прямо-таки бросаться в глаза. Кудайберген использовал счастливые моменты без Крутого на максимум, наслаждаясь опьяняющим веянием свободы и растворяясь в многочисленных софитах на сцене. Игорь Яковлевич забеспокоился и пытался сохранить видимость покровительства в соцсетях Димаша.

Вскоре в СМИ стали появляться сообщения, что контракт Кудайбергена и Крутого истек. Композитор вдруг сосредоточился на семье и стал вести образ жизни канонического семьянина. Возможно, этот резкий скачок от насыщенной творческой жизни к публичной изоляции стал последствием тоски из-за ухода Димаша. Теперь Игорь к Фабиан «привязался», и в целом его можно понять. Музыка и поддержка исполнителей – главный хлеб Крутого.