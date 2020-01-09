Больше не подружки: Орлова заменит Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»?

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Новый ведущий на «Доме-2» только подтверждает слухи в Сети.

Ольга Орлова покидает пост ведущей телестройки и навсегда уходит из проекта – об этом слухе уже несколько недель говорят в Сети. Сама звезда пока загадочно молчит, но и не опровергает, что видит себя совсем в другой роли. Похоже, Ольга не намерена сохранять дружеские отношения с Лерой Кудрявцевой и все-таки займет её место в «Секрете на миллион».

Лера Кудрявцева являлась ведущей «Секрета на миллион» с самого первого выпуска шоу, но теперь, возможно, телеблондинку сменит её коллега и подруга Ольга Орлова. Не секрет, что многие участники «Дома-2» недолюбливают Ольгу, а Саша Черно открыто назвала Ксению Бородину лучшей ведущей телестройки. Такое отношение на проекте могло заставить Орлову задуматься и сменить программу, или даже телеканал. Не исключено, что Ольга покинет ТНТ в пользу НТВ и на самом деле заменит Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион».

Стоит отметить, что в «Доме-2» также произошли перемены, ведь новым ведущим телестройки стал Антон Беккужев . Не исключено, что молодой человек пришел на место Орловой, которая четко могла решить перейти на НТВ. Выходит, что Ольга и Лера больше не подружки, ведь сама Кудрявцева не говорила, что хочет покинуть «Секрет на миллион» и даже для неё это может стать большим неприятным сюрпризом.