«Голубой» отпуск сорвался! Любовник Киркорова экстренно вернулся в Россию

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Уже слишком поздно – в Сети над фитнес-тренером жестко глумятся хейтеры.

Филипп Киркоров наслаждается отдыхом на Мальдивах, а предполагаемый любовник поп-короля экстренно вернулся в Россию. Евгений Валягин делает вид, что не имеет никакого отношения к Киркорову. Будучи практически пойманным с «поличным» после видео неподалеку от самолета, нервы молодого человека, видимо, сдали и Евгению пришлось вернуться в Москву. Не так давно фитнес-тренер выложил фото в микроблоге уже из России и теперь очевидно: «Голубой» отпуск сорвался!

Впереди трудовые будни и томительное ожидание Филиппа с зарубежного круиза. Киркоров на удивление бодр и будто находится на седьмом небе от счастья. В stories певец не в силах сдержать эмоции, делает странные «чмоки» на камеру и на волнах «радужной» влюбленности направляется в спа-салон. Филиппа, похоже, почти не смущает появление разоблачающих новостей в прессе, поскольку на этот раз артист, возможно, решил дать «бой» и сохранить вероятные отношения со спортсменом, не скрываясь, как это было раньше.

Instagram Валягина этим временем разрывается от обилия недоброжелателей. Стало понятно, что Евгений в отличие от Киркорова оказался в более затруднительном положении. Слухи о «голубом» романе со звездой могут нанести серьезный урон спортивной карьере мужчины. Вероятно, теперь Евгений занят тем, что пытается привести эмоции в порядок и обдумывает тактику поведения на будущее. Филиппу же не привыкать, так как артист не первый раз попадает в подобные скандальные случаи.

Исполнителю приписывали роман с Данилой Козловский. По слухам, экс-супруг Пугачевовой дарил актеру дорогие подарки и гордо красовался с Данилой на публике. Дошло до того, что Киркоров даже познакомился с матерью «возлюбленного», что выглядело еще более странно. Ту интрижку Филипп быстро оборвал – уж слишком много стало недоброй и неблагоприятной для обоих знаменитостей молвы в интернете. Под «раздачу» попал и Игорь Крутой, о связи Киркорова с которым усиленно говорят с лета. Певец уроки судьбы уяснил и стал более скрытным, выбрав непубличного и не имеющего к шоу-бизнеса человека.

Однако появление в блоге Егора Крида сыграло с Филиппом злую шутку – на телефоне он засветил торс мужчины, коим, похоже, и оказался тот самый Евгений Валягин. Для парня масса информации о связи со знаменитостью могла оказаться стрессом, но бывалый Киркоров вовсе не собирается погружаться в омут переживаний. Любовники наверняка надеются, что шум уляжется, а после они смогут стать полноправными хозяевами своего «голубого бала».