Заворотнюк преградой не стала? Семенович могла улететь на Сейшелы с Чернышевым

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Анна, видимо, неспроста посетила ледовое шоу Навки.

Не так давно Анна Семенович была вне себя от восторга. Певица лицезрела волнующее и эстетичное действо – ледовое шоу Татьяны Навки. В юности Анна увлекалась фигурным катанием, но что странно – с тех пор не проявляла столь повышенного интереса к этому искусству, а тут даже в коллектив попросилась. Может быть, причина в тайной связи с мужем Анастасии Заворотнюк?

Семенович могла улететь на Сейшелы с Петром Чернышевым. Неужели больная Заворотнюк не стала преградой? Теперь Анна выкладывает солнечные снимки с Сейшельских островов. На вопросы поклонников, кто же делает фотографии на отдыхе, экс-солистка «Блестящих» уклончиво, но многозначительно отвечает, что этим занимается мужчина. Пока окружающие обсуждают возможный роман фигуриста с Навкой, ситуация вполне могла развернуться на 360 градусов.

Дело в том, что Татьяна вряд ли будет испытывать терпение мужа Дмитрия Пескова и на фоне этих драматичных событий привлекать внимание аудитории, ведь если между ней и Петром на самом деле разгорелись чувства, то неминуемо разразился бы серьезный скандал. Не исключено, что коллеги и вправду симпатичны друг другу: Татьяна выкладывает в stories романтичные фрагменты с выступлений, подписывая теплыми фразами. Тем не менее, это может оказаться обыкновенным способом поддержки Чернышева, который переживает тяжелый период в жизни из-за болезни жены.

Отношения Семенович с мужчинами не всегда складывались положительно. Последний публичный роман исполнительницы закончился 8 лет назад с бизнесменом Иваном Станкевичем. Связь была кратковременной, а после дверь в личную жизнь Анны захлопнулась на долгие годы. В 2018 знаменитость заявила о желании завести детей и вскоре поползли слухи об ЭКО. Семенович, как и многим одиноким женщинам, наверняка хочется ощутить себя матерью и любимой супругой.

Информация о разладе Заворотнюк и Чернышева стала появляться задолго до болезни «няни Вики». Еще в 2017 году Анастасия неожиданно отдалилась от мужа и отметила день рождения без благоверного. В СМИ писали, что кризис в браке мог быть вызван миллионными задолженностями Заворотнюк, а имущество женщины в тот период подверглось блокировке.

Вероятно, Петр шифровался и скрывал роман с Семенович, по этому же сценарию спортсмен может действовать и по сей день. Анна же, видимо, нашла в Чернышеве любящего спутника и того самого драгоценного мужчину, которого так долго искала.