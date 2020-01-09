«Считаю Симону неадекватной!» - Лена Миро бесцеремонно оскорбила мать Тимати

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Блогер дерзко высказалась обо всех членах семьи рэпера.

Лена Миро написала очередной язвительный пост про Тимати и его семью. По итогу, блогер бесцеремонно оскорбила мать Тимати и назвала ее «гиперактивной бабкой».

«Считаю Симону Юнусову неадекватной», — заявила Миро в блоге, объясняя свои слова неоднозначным поведением Юнусовой. Ведь ранее Симона в Instagram опубликовала ролик, где Алиса, 5-летняя дочь Тимати, рассказав стих, берет в рот большой палец ноги бабушки. Публикация и впрямь вызвала большой общественный резонанс и волны негатива интернет-пользователей. Но лишь возмущения Миро заставили Алёну Шишкову, мать Алисы, написать пост, объясняющий происходящее.

«Я решила расставить все точки над „и“, так как Леночка Миро не смогла раздобыть информации», — рассказала Шишкова в мироблоге. Несмотря на привычную для Миро дерзость и жесткость, она все же пожалела Анастасию Решетову и Алёну Шишкову. Ведь как считает блогер, в скором времени Решетову «отселят» и она будет видеться с малышом Ратмиром «когда допустят» и, как и мать Алисы, поздравлять с праздниками лишь по Skype.

Лена Миро продолжает «атаковать» семью Тимати вызывающими словами и постами. Видимо, ей понравилось, что Шишкова заметила и отреагировала на ее упреки, и теперь блогер намерена получить еще больше рейтингов, распаляя отношения с селебрити.