Догулялся… Бибер заразил любовницу смертельной болезнью?

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Пока Хейли постит снимки с пляжа, Джастин стал жертвой болезни Лайма на отдыхе с другой.

Джастина Бибера поразило опасное заболевание – болезнь Лайма. Этот злополучный недуг передается через поцелуй, а подхватить можно через укус клеща. Выходит, и любовницу Джастин заразил смертельной болезнью? Певец неровно дышит к актрисе Милли Бобби Браун. В СМИ писали, что ради девушки исполнитель «забил» на супругу Хейли Болдуин. Тем временем Хейли отдыхает на пляже, но благоверного рядом не наблюдается. Бибер предпочел общество другой, а без того шаткий брак отправился на самое дно. Вместо живописного отдыха на пляже с Хейли Джастин отправился развлекаться с Милли, но вскоре стало известно о заражении артиста.

Болезнь Лайма крайне опасна, а в некоторых случаях приводит к смерти. Особенно сильно «бьет» по зрению, а также сказывается на суставах и вносит изменения в нервную систему. Джастина не раз подозревали в изменах жене. Возможное пристрастие Бибера к запрещенным препаратам могло быть связано с тоской по бывшей – Селене Гомес.

Джастин наверняка нашел утешение в Милли Бобби Браун, которой уже признается в нежных чувствах. Поклонникам и так долго пришлось ждать возвращения кумира на сцену, а теперь знаменитости, видимо, вновь придется взять перерыв. Бибер оказался в незавидном положении: проблемы в семье только множатся, а появление болезни может вскрыть тайны любовных похождений звезды. Если заболевание Лайма передается через поцелуи, то в таком случае симптомы появятся и у Браун. Догулялся…

Не исключено, что Хейли знает об интрижке супруга, а потому не стала плакать в подушку, а решила провести первые дни Нового года в компании мужчины, дабы отомстить Джастину и показать, что на нем свет клином не сошелся. Бибер заметил, что публика ошибочно расценила его состояние как результат злоупотребления наркотиками. Он добавил, что болезнь уже значительно ограничила его активность. Тем не менее, это не мешает Джастину развлекаться с другой девушкой, пока Хейли продумывает каникулы без возлюбленного.