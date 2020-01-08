Меган уже все решила! Елизавета II лишит принца Гарри титула за переезд в Канаду

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Маркл всерьез надумала забрать сына и мужа из Великобритании, чтобы поселиться рядом со своей матерью.

Герцогиня Сассекская в очередной раз может подпортить и так шаткие отношения между королевой Великобритании Елизаветой II и принцем Гарри. И если между Меган с монархом и так идет «холодная война», по причине регулярного нарушения строгого протокола со стороны Маркл, то теперь под удар влиятельной бабушки рискует попасть и принц Гарри. На днях в Сети появилась информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать на ПМЖ в Канаду, где живет мать Меган Дория Регланд и отец Томас Маркл. И хотя экс-актриса с родителем не общается, мать она хочет видеть регулярно, ведь Дория отлично помогает Маркл справляться с маленьким сыном Арчи.

По словам инсайдеров, такое решение отнюдь не порадовало королеву и она якобы даже решила лишить принца Гарри титула, если он все же осмелится бросить Великобританию и свои королевские обязанности ради переезда в Канаду. И если Меган уже все решила, то Гарри пока ещё находится в раздумьях, ведь так он реже будет видеть не только бабушку Елизавету II, но также отца Чарльза и брата Уильяма вместе с племянниками. Букингемский дворец также дал комментарий по этому поводу и назвал все эти слухи «спекуляцией», а потому лишь время покажет, где на самом деле будет проживать Меган и Гарри.