«Я – долларовый миллионер»: Агата Муцениеце уйдет из кино из-за низких заработков

Сегодня, 19:00

Актриса устала отказывать себе в желаниях и покупках.

«Итоги года» разочаровали Агату Муцениеце. Актриса показала свой плакат желаний, составленный в прошлом году. На огромный лист бумаги приклеены крупные купюры, картинки ювелирных украшений, роскошной машины, швейцарские час и огромный чемодан. Подпись «я – долларовый миллионер» говорит сама за себя - Муцениеце мечтала о богатстве. Однако из-за низких заработков смогла приобрести только чемодан из всего перечня. «Оборот моего заработка – миллионы долларов», - написала Агата и таким образом пояснила, почему окончательно уйдет из кино.

Муцениеце смогла отлично передать все чувства и черты характера своей героини в сериале «Закрытая школа». Успех картины сделал её одной из самых востребованных актрис. Однако с каждым годом Агата работает меньше. Дети выросли и не нуждаются в опеке, но актриса продолжает отказываться от работы и ролей. Видимо, её не устраивали гонорары и она не хотела тратить время и энергию, пропадая на съемках за «копейки». По всей видимости актриса уже созрела для собственного бизнеса.

Чем именно Муцениеце планирует заниматься пока тайна. Возможно, как многие коллеги она раскрутит свой бренд одежды. Или же активнее возьмется за раскрутку свих личных блогов, что может принести не малый доход.