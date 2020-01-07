Не поделили Ходченкову? Бурунов невзлюбил Петрова из-за романа со Светланой

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После помолвки соперника у Сергея появилась надежда.

В интервью у Юрию Дудя Сергей Бурунов раскрыл презрительное отношение к Саше Петрову. Комик нелестно отзывался о работе с коллегой по сериалу «Полицейский с Рублёвки», подшучивал над популярным актёром и высмеял его планы на «Оскар». Тогда заговорили о зависти Бурунова и конкуренции между главными героями на съемочной площадке. Но как оказалось, отношения коллег разрушили дела сердечные: Бурунов невзлюбил Петрова из-за романа со Светланой Ходченковой.

Звезда пародий знаком с красоткой давно. Еще в 2011 году они вместе работали в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Стройная, длинноногая блондинка с мягкими чертами всегда пользовалась популярностью у мужчин, но вряд ли обратила внимание на «бедолагу», который с трудом «перебивался», зарабатывал копейки и ничего не достиг. О трудном периоде в жизни Сергей рассказывал в интервью. После успеха «Полицейского с Рублевки» у Бурунова появился шанс сблизиться с фавориткой.

Однако его планы разрушил Петров. На фоне съемок фильма «Герой» СМИ заговорили о романе Саши и Светланы. Они играли любовь на камеру, а после неоднократно светились парой в реальной жизни. В этот период у Петрова начались проблемы в сериале. Возможно, из-за «козней» Бурунова ему не продлили контракт в «Полицейском с Рублевки». Также Сергей не упускал возможности унизить коллегу. Неужели все проблемы Александра из-за того, что они с Буруновым не поделили Ходченкову?

Стоило прославленному «демону» доказать серьезность отношений со Стасей Милославской, как пародист «растаял». Сергей без конфликтов и уговоров снялся с Петровым в «Эстафетном интервью». Он перестал принижать достоинство коллеги. А в Instagram продолжает привлекать внимание Ходченковой, следит за её жизнью через соцсети и выражает романтические чувства интригующими символами.