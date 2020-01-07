Получил, что хотел. Богомолов бросит Собчак после отдыха в Куршевеле?

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Режиссер наконец устал притворяться идеальным мужем.

На зимние праздники Ксения Собчак увезла семью в Куршевель. Ведущая много времени проводит с сыном Платоном, мамой и новым мужем. Но совместная жизнь с Богомоловым на пользу отношениям не пошла. Даже «позволять себя любить» Константину стало в тягость. Он будто избегает общения с женой и даже развлекаются они часто по-разному. Видимо, режиссер понял, что не сможет ответить на чувства супруги взаимностью и перестал притворяться. Неужели после отдыха в Куршевеле Богомолов окончательно бросит Собчак?

Ксения слишком часто признавалась мужу в любви и со временем её чувства лишь окрепли. В сторис Instagram она поделилась роликом медленного танца с Богомоловым на вечеринке. Звезда не может оторваться от мужа и сияет от счастья в объятиях режиссера. Константин же лишь скромно улыбается. Он не видел камеру и даже не разыгрывал взаимностью. На этой же вечеринке светская львица публично заигрывала с другом, обнимаясь с мужчиной и запечатляя все в соцсетях, но муж никак не отреагировал на выходку жены - видно, что он её даже не ревнует. В том, что Богомолов «любит» Собчак только на камеру трудно усомниться.

Судя по изменениям в поведении режиссера он получил от брака все, что хотел и больше не держится за жену. Ранее сообщалось, что ведущая «проплатила» всю свадьбу в своём микроблоге, надавила на «дружбу» с Сергеем Собяниным для выделения крупной суммы из бюджета на реставрацию театра на Малой Бронной. СМИ сообщали, что Богомолову вскоре после свадьбы выделили 519 млн рублей, но ремонт так и не начался. Очевидно, что Собчак готова на что угодно ради одобрения Константина. Богомолова заметили, признали, публика полюбила Константина. А громкий разрыв с блондинкой сделает его еще популярнее. По всей видимости, вернувшись в Москву актёр бросит Собчак у разбитого корыта.