По стопам Волочковой - Орлова потеряла стыд после неудач в любви

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Олю буквально «понесло» после расставания с Кадони и бизнесменом.

Последние дни СМИ пестрят новостями о том, как Ольга Орлова встречается с неким бизнесменом преклонного возраста. Но на днях, пара, судя по всему рассталась, на это указывало обращение ведущей к Владу Кадони. С коллегой по цеху у Оли также был длительный роман, но мужчина, видимо, не смог простить измену. В итоге Орлова осталась одна и, похоже, после неудач в любви окончательно потеряла стыд.

Свежий пост ведущей «Дома-2» пропитан вульгарщиной. 42-летняя женщина выложила снимок в Instagram, на котором она предстала без верхней части купальника, прикрываясь лишь двумя кокосами. Но на этом Орлова не остановилась и предложила пользователям: «Кому кокосы?».

Очевидно, что выходка Ольги – это желание произвести эффект на мужчин. В этом она буквально идет по стопам Анастасии Волочковой, которая регулярно публикует фотографии со шпагатами. Привлечение внимания такими способами обусловлено его острым недостатком либо из-за пониженной самооценки. Вряд ли Оля страдает от нехватки комплиментов, скорее всего, подобным образом она просто поднимает свою значимость после того, как ее бросили сразу двое мужчин за короткий промежуток времени.