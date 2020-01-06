«Розовая» любовь - Самбурская приревновала Рудову к рыжему из «Иванушек»

Вчера, 23:02

Настасья демонстративно показала подругу в своей постели.

Стало известно, что Наталья Рудова и Андрей Григорьев-Апполонов не просто находятся одновременно на Бали, но и проводят там время вместе. В возможный роман между двумя одинокими звездами поспешила «вклиниться» Настасья Самбурская, которая также отдыхает на острове. Актриса приревновала Рудову к рыжему из «Иванушек», открыто продемонстрировав подругу в своей постели.

О том, что у Настасьи с Натальей настоящая «розовая» любовь стало известно из сообщений СМИ. Будто в подтверждение этой информации Самбурская моментально отреагировала на слухи о романе подруги с Григорьевым-Апполоновым. В stories на странице в Instagram актриса язвительно высмеяла эту новость и показала Наташу, лежащую рядом с ней в одной кровати.

Между тем, слухи о романе рыжего из «Иванушек» и Рудовой не лишены оснований. Звезды не афишируют свое совместное времяпровождение, что лишний раз наталкивает на размышления. Вместе с тем, очевидно, что они, как минимум, пересекались на отдыхе.

К слову, и Андрей и Наталья одиноки, кроме того, актриса внешне может напоминать певцу его бывшую жену, разрыв с которой он тяжело переживал. Скорее всего, все это понимает и Самбурская и именно поэтому так дерзко поспешила отреагировать на ситуацию.