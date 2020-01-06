Репутация важней детей или почему Алсу стесняется «особенного» сына

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Об этом сообщил инсайдер из окружения мужа певицы.

3 года назад в семье Алсу и Яна Абрамова родился сын Рафаэль. Однако семейная пара до сих пор не показала ребенка общественности. Некто из окружения бизнесмена поделился информацией о том, что певица стесняется «особенного» сына, имея ввиду проблемы с речью у мальчика. Неужели и впрямь репутация для родителей важней собственных детей?

На Instagram-странице под названием admin_anshlak было опубликовано откровенное сообщение от приближенного к Абрамову человека. Судя по словам неизвестного, он является высокопоставленным сотрудником бизнесмена. Инсайдер утверждает, что 3-летний Рафаэль лечится от некоего синдрома, который повлиял на его речь, в США. При этом звездная семья именно по этой причине стесняется показывать сына, якобы это может негативно сказаться на репутации.

В это сложно верится, однако исключать подобного нельзя. Тем более принимая во внимание скандал вокруг шоу «Голос.Дети», в котором была замешана Микелла по вине своих родителей. Но справедливости ради стоит отметить, что личная жизнь семейства всегда была под завесой тайны. Скорее всего, Абрамов просто запретил показывать сына до определенного возраста.