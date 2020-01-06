Муж запретил аборт? Саша Зверева беременна в четвертый раз

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Солистка «Демо» не хотела рожать снова, но бойфренд из США, похоже, настоял.

Около полугода назад Саша Зверева заявила, что рожать еще одного ребенка не собирается. У экс-солистки группы «Демо» уже есть трое детей от первых браков и ей хотелось насладиться активной жизнью и посвятить время себе. Однако на днях ее заметили с округлившимся животом, причем беременность певица скрывает уже давно. Новый муж из США запретил делать аборт и настоял на родах?

О том, что Саша беременна в четвертый раз стало понятно из ее stories. Судя по размеру живота, она находится уже приблизительно на 6-ом или 7-ом месяце. Певица тщательно скрывала свое положение, публиковала только заготовленные заранее снимки, а однажды едва не засветила фигуру в зеркале. По иронии именно таким образом девушка и рассекретила свою беременность.

Известно, что ранее Зверева заявляла о том, что не хочет пока рожать четвертого ребенка. Девушку можно понять: имея уже троих детей, последний из которых родился в 2015 году, ей хотелось уделить немного внимания себе. Однако можно понять и ее нового мужа: ему хочется своего наследника по крови, к тому же супруге уже 38, и время в этом вопросе работает против нее. Вероятней всего, беременность была незапланированной, а после выявления мужчина все же настоял на родах.