Петиция на увольнение? Харламов настроил против себя целый город

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Дерзость и наглость Гарика может стоить ему карьеры на ТВ.

В новогоднем обращении от лица своего персонажа из юмористической постановки Гарик Харламов обратился к жителям Пскова, назвав их, по его словам, «пскцами». Однако некоторые зрители услышали другое слово, и их возмущение вылилось на просторы интернета. В Сети уже появилось соответствующее негодование жителя мегаполиса, разумеется, тему подхватили СМИ. Но вместо улаживания конфликта Бульдог продолжил высмеивать уже персонально недовольного гражданина, чем вызвал еще больший поток критики. Харламов уже фактически настроил против себя целый город, дальше будет петиция на увольнение?

Оговорка это была или необдуманная шутка – уже не имеет значения. Гораздо важнее то, что комик не стал, будучи публичным человеком, нести ответственность за свои слова. В адрес некоего Ивана, который привел историческую справку, объясняющую оскорбительный характер высказывания Гарика, сам юморист начал отпускать нелицеприятные фразы. На своей странице в Instagram резидент Comedy Club разместил матерный пост, в котором высмеял недовольного гражданина, а его точку зрения и вовсе принизил в грубой форме. Сообщение Харламова тут же вызвало еще большую волну критики в его сторону от пользователей.

Все бы ничего, но Бульдог «кусает» руку, которая его кормит. Вступая в конфликт со зрителями, а комик это делает регулярно, рано или поздно количество хейтеров перевалит число доброжелателей. В этом случае Харламов как артист станет невыгодным для телеканалов, поскольку у пиара на негативе тоже есть свои пределы, тем более, когда речь идет о юморе. Гарику ничего не стоило написать о том, что он никого не хотел обидеть, поблагодарить Ивана за историческую информацию и спокойно объяснить смысл шутки. Без сомнений, из-за своей дерзости комик рискует остаться без работы на ТВ и окончательно перебраться на YouTube.