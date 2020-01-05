«Беспределом» на Первом - Петросян разозлился за обсуждение имущества Брухуновой

Сегодня, 13:00

Юморист пытался скрыть стоимость многомиллионной квартиры?

Евгений Петросян не смог скрыть своих эмоций относительно передачи «Пусть говорят» и ведущего Дмитрия Борисова. После эфира, посвященного Петросяну и его личной жизни, юморист разозлился за обсуждение стоимости имущества Татьяны Брухуновой, назвав происходящее «беспределом» на Первом канале.

Евгений Ваганович посчитал, что обсудив стоимость собственности Брухуновой и раздела имущества при разводе с Еленой Степаненко, его «морально уничтожили и унизили». Это сразу же наталкивает на мысли, что Петросян не планировал разглашать стоимость квартиры Татьяны, которую эксперты оценили в почти 300 миллионов рублей, а также, что сумма 1,5 миллиарда рублей, которая повторялась много раз за эфир — именно в такую сумму якобы было оценено имущество Евгения Вагановича и Степаненко. Не исключено, что Петросян боялся проверки вывода средств из семейного бюджета, что может повлечь за собой проблемы. Будучи в ярости, юморист даже обзывал друзей, называя «старыми маразматиками». Похоже, из-за любовницы Петросян готов даже рассориться с друзьями.

Татьяна Брухунова изначально уделяла внимание директору Петросяна — возрастному Юрию Диктовичу, но после его смерти активно переключилась на Евгения Вагановича. Едва ли не сразу после начала отношений у Татьяны и начала появляться элитная недвижимость. Именно поэтому многие считают, что квартира приобретена на средства Петросяна, хоть ни он, ни Брухунова, этот факт не подтверждают.