Меладзе «сломал» или почему Джанабаева «завязала» со сценой?

Сегодня, 23:00

Валерий, мог выгнать Альбину из семейного лейбла и лишить её карьеры.

В сети давно обсуждают, что брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой трещит по швам. Многие фанаты уверенны, что артисты создают видимость семейной «идиллии» лишь на публику, а на самом деле уже давно стали друг другу чужими. В СМИ даже говорили, что Альбина и Валерий начали делить имущество. Видимо, Меладзе решил в этом конфликте одержать верх, и мог поспособствовать тому, что певицу выгнали из их семейного лейбла.

Конечно, Альбина и Валерий не раскрывают всех тайн, но, похоже, что ситуация усугубляется с каждым днем. В последнее время Джанабаева все реже появляется в компании Меладзе, и много времени проводит в тихой домашней обстановке. Недавно Альбина порадовала поклонников видеозаписями, на которых она отдыхает в «лесном» домике. Как ни странно, Меладзе в данных видеозаписях замечено не было.

Видимо, Альбина «завязала» со сценой, и теперь старается стать домохозяйкой. Конечно, если Валерий приложил руку к «увольнению» Джанабаевой из лейбла, то это, несомненно, ее «сломало». Однако остается вопросом, почему Валерий мог так поступить, если ранее их отношения с Альбиной считали примерными, и многие завидовали их семье.