Пока мужья по любовницам?! «Брошенные» жена Мартиросяна и Алсу встречали Новый год вместе

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Певицу и писательницу могло объединить общее горе.

Жена Гарика Мартиросяна и Алсу Абрамова встречали Новый год вместе, пока их мужья проводили время с другими женщинами. «Брошенные» женщины пытались выглядеть счастливыми и улыбчивыми, но на душе у них, судя по всему, был тяжелый камень от предательства любимого человека.

На официальной странице Жанны Левиной в Instagram появилось свежее фото, на котором она запечатлена вместе с Алсу. Снимок она дополнила также несколькими видео, на которых знаменитости снимают на свои телефоны взрывающиеся фейерверки и кричат: «С Новым годом!». Очевидно, записи были сделаны в канун праздника. Женщины встречали праздник вдвоем, потому что в тот момент их мужьях ходили по любовницам?! По всей видимости, да, и вот еще почему можно сделать такой вывод.

Если обратить внимание, Алсу вышла в свет в шубе и водолазке, которые получила для съемок клипа на песню «Герои любимых романов». Ей, по-видимому, пришлось отмечать праздник в «обносках», так как просить денег на новую одежду у мужа она уже не стала. В Сети уже давно поговаривают, что семья распалась после стрессовой ситуации с фейковой победой Микеллы на шоу «Голос. Дети». Учитывая это, можно предположить, что супруги действительно живут в гостевом браке.

Кроме того, ходили слухи, что Мартиросян встретил праздник с Яной Кошкиной - ведущей с Первого канала, которую уже давно подозревают в связи с ним. Похоже, именно горе с любовницами у мужей объединило Алсу и Жанну.