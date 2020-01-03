Альбина, ты ли это!? Джанабаева постарела после ссор с Меладзе

Вчера, 23:00

40-летняя певица больше не восхищает естественной красотой.

Альбина Джанабаева опубликовала фотографию с отдыха в Финляндии, на которой певицу просто не узнать. После ссор с Валерием Меладзе, о которых несколько недель писали СМИ, Джанабаева очень постарела. Изменения певицы настолько сильно заметны, что так и хочется уточнить: «Альбина, ты ли это?!». Видимо, конфликты с супругом так сильно повлияли на организм артистки, что теперь внешность сложно узнать даже преданным поклонникам, которые искренне удивляются переменам в комментариях. Хотя всего несколько месяцев назад, отдыхая в Италии. Джанабаева восхищала общественность красотой без макияжа и сохранившейся в 40 лет упругостью и свежестью кожи. Похоже, Альбина больше не считает нужным прихорашиваться ради Меладзе, который, по слухам, регулярно изменяет. Ведь совсем недавно ему приписали роман с Эрикой Герцег, молодой солисткой «ВИА Гры», которая даже не скрывает своей страсти к Валерию, хотя ранее ее подозревали в интрижке с Константином Меладзе, продюсером коллектива. Все слухи и подозрения, наверняка, отражаются на отношениях Альбины и Валерия, ведь так много догадок вряд ли бы появились, не имея оснований.