Море алкоголя и «пьяные» гулянки. Рудова закатила грандиозный девичник перед свадьбой?

Вчера, 18:30

Наталья пригласила коллег по актерскому цеху ради «отрыва» на Бали.

Наталья Рудова беззаботно проводит время на Бали, но если раньше актриса совмещала приятный отдых с работой, то теперь к знаменитости присоединилась компания близких подруг, среди которых отметилась и Настасья Самбурская. Море алкоголя и «пьяные» гулянки, сопровождающиеся постоянными шуточками на тему мужчин – все это вкупе натолкнуло на любопытную догадку. Может, Рудова закатила грандиозный девичник перед свадьбой? Очень на это похоже: собрала коллег и приятельниц, чтобы с размахом и вдоволь нагуляться перед грядущим бракосочетанием.

Несмотря на скрытность в личных вопросах, Наталья пользуется неизменным спросом у мужчин. Рудова светилась с Микаэлем Арамяном: еще в 2017 году поклонники звезды заподозрили, что между молодыми людьми разгорелось взаимное чувство. И правда, чуть позднее Наталья выложила совместную фотографию с артистом, где фактически подтвердила роман с Арамяном. Микаэл и Наталья играли влюбленных и на экране, а однажды Рудова вызвала немалый переполох, когда разместила снимок с «беременным» животом – оказалось, что этот образ будет представлен в фильме «Любовь в городе ангелов», где партнером по съемочной площадке оказался Арамян.

Тем не менее, дальнейшего развития эти отношения, похоже, не получили, а любовные похождения Натальи вновь стали занимать любопытную публику. Поводом для активизации поклонников стала публикация Рудовой, где та нежно обнимает мужчину, лицо которого актриса показывать не стала. Этот парень мог стать избранником Натальи – знаменитость не желает раскрывать все карты, а потому держит сердечные дела в тайне, дабы не вызывать бурной реакции в прессе и лишний раз не «заводить» неутомимого тележурналиста Андрея Малахова.

«Рынок шкур» принес Рудовой массу неприятностей и душевных испытаний. Артистка грозила Малахову судебной расправой. После этих событий ждать от Натальи откровенных признаний на тему отношений, а тем более, брака едва ли приходится. Женщина наверняка опасается, что Андрей продолжит охоту за сенсациями и опозорит ее на всю страну, внезапно выдав избранника актриса за некоего сутенера, например, продолжив риторику скандального выпуска. Наталья дружит с Настасьей, но встречи подружек случаются не так уж и часто. Вероятно, Самбурская специально решила поддержать боевую подругу, благословив на замужество и сопроводив проводы незабываемым драйвовым путешествием.