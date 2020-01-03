Анджелина, это месть! Питт «выгуляет» Энистон на красной дорожке

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Пока Джоли страдает от депрессии, Брэд возобновил роман с первой женой.

После мучительного и скандального бракоразводного процесса и процедуры «деления» детей Брэд Питт наконец смог начать жить новой жизнью. Актер снова стал встречаться с Дженнифер Энистон. Поговаривают, что актриса даже переехала к Питту, что очень не нравится Анджелине Джоли, которая уже много лет враждует с Энистон.

На днях стало известно, с кем Брэд Питт посетит 77-му церемонию награждения премии «Золото глобус», которая состоятся уже 5 января. Оказывается, голливудский красавчик «выгуляет» на красной дорожке именно Дженнифер Энистон и своим поступком публично подтвердит слухи об их романе. По словам инсайдеров, пара встречается уже больше года, ведь именно Энистон первая вышла на связь с Питтом, чтобы утешить разбитого разводом актера. Поговаривают, что Дженнифер всегда любила своего бывшего мужа, а потому просто не упустила возможности снова наладить с ним отношения… и Питт ответил взаимностью.

Не исключено, что актер целенаправленно придет на церемонию с Дженнифер, чтобы таким образом просто сделать больно Анджелине Джоли и отомстить ей за развод и возможные измены с Киану Ривзом, о которых писали зарубежные СМИ. Напомним, что Джоли в 2005 году разрушила брак Питта и Энистон, когда соблазнила Брэда и всего через год отношений родила ему дочь Шайло.