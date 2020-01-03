На рыбке и огурцах - Ивлеева показала похмельный завтрак для Элджея

Сегодня, 10:00

Настя своей «высокой кухней» опозорилась в Сети.

Настя Ивлеева поделилась фото Instagram после праздничного завтрака с Элджеем. На столе у селебрити оказалась только рыба, соленые огурцы и хлеб, что явно не то, что ожидали увидеть поклонники Ивлеевой. Видимо, пока Настя путешествовала и снимала шоу за шоу, осваивать кулинарные изыски ей было некогда, что привело к тому, что Элджей вынужден питаться домашним фаст-фудом. Не исключено, что похмельный завтрак для Элджея это действительно «высокая кухня» от Настюшки-опасность и кроме как заказной едой обе звезды ничем не питаются. В таком случае, Настя только опозорилась в Сети, но и никак не пошутила о тяжелой жизни мужа с ней.

С такими темпами, питаясь только рыбкой и огурцами, Элджей может пожалеть о женитьбе с постоянно занятой и путешествующей Настей, что приведет к разводу и даже перерыву в творчестве обоих селебрити, что в раз может перечеркнуть все высокие результаты, которых добились Элджей и Настя.