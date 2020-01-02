«Нож в спину»… Неблагодарную дочь Джоли заподозрили в шантаже

Вчера, 23:00

Инсайдеры утверждают, что Захара готова на всё, лишь бы найти родную мать.

На днях стало известно, что 14-летняя приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта серьёзно намерена отыскать свою биологическую мать. Поговаривают, что американская актриса была не в восторге от этой идеи и посчитала желание Захары предательством, однако позже Анджелина сама привезла девочку в Эфиопию. Инсайдеры заподозрили Захару в шантаже и заявили, что она начала ставить условия Джоли.

По информации западных источников, Захара вставила «нож в спину» Анджелины Джоли, когда захотела разыскать свою мать из Эфиопии, которая отказалась от девочки в шестимесячном возрасте. 14 лет Анджелина дарила любовь приемной дочери и ни в чем её не ограничивала, а потому сейчас актриса разочарована желанием девочки вернуться в Эфиопию. Более того, поговаривают, что Джоли изначально отказала Захаре, но дочь начала шантажировать тем, что расскажет прессе все «грязные» подробности развода матери с приемным отцом Брэдом Питтом. Данные секреты якобы могут поставить крест на репутации Анджелины.

Выходит, если слухи правдивы, то звезда Голливуда просто не смогла отказать неблагодарной Захаре, а потому вместе с ней полетела в Эфиопию на поиски женщины, которая много лет назад отказалась от младенца. По слухам, биологическая мать ещё с 2007 года хочет увидеться с дочерью, но тогда Анджелина всячески препятствовала этой встрече. Не исключено, что уже в ближайшее время Захара впервые увидит женщину, которая её родила.