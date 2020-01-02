Ужин – 500 евро... «Пьяный» Дава пожаловался на дорогую жизнь в Куршевеле

Вчера, 21:00

Жених Бузовой решил отблагодарить певицу за отдых?

Новогодний отдых Ольги Бузовой и Давида Манукяна, кажется, похож чем-то на медовый месяц, ведь отношения в паре донельзя тёплые. Который день, покоряя горнолыжные вершины, пара вовсе не брезгует алкогольными напитками и прочими мелкими удовольствиями, но выслушивать все «плаканья» Давы приходится подписчикам.

Сегодня днём «пьяный» жених Ольги пожаловался на дорогую жизнь в Куршевеле, видите ли Давид впервые с самого начала отдыха решил вчера сводить Ольгу в ресторан и ужин обошелся около 500 евро на одного. В сумме за такую «благодарность» Бузовой за райский отдых на курорте, Давиду пришлось выложить около тысячи евро, что на русские рубли около 70-75 тысяч.

Конечно, в Куршевеле расценки не дешёвые, но, кажется, Давида не смущало жить в шикарном отеле, наслаждаясь всеми прелестями курорта, когда платила за всё Ольга. Теперь-то парень вносит свою лепту, от чего уже успел не только похвастаться «роскошной» жизнью, но и «наехать» на подписчиков, которые посчитали Даву слишком зазнавшимся.