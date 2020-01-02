Родню на посмешище. Королева сделала из престарелой матери «клоуна» для американцев

Вчера, 22:00

Пока Наташа с Тарзаном отмечают Новый год, мама певицы в одной ночнушке позорится в США.

Наташа Королева неоднократно показывала, что отношения с матерью у нее хорошие. Тем не менее, никогда не было понятно, на что живет пенсионерка. Королева, вроде как, деньгами ее не осыпает, но в США на что-то мама певицы все же живет. В своем Instagram она показала, что в новогодние праздники ее родительница вынуждена работать, причем, как оказалось, зарабатывает Людмила Ивановна вовсе не так, как это принято у пенсионеров. 74-летняя женщина в одной ночной рубашке беснуется на сцене американского клуба. Выходит, что все истории о том, как поддерживает Королева мать – всего лишь выдумка? Похоже на то, ведь Наташа показывает, что сделала из престарелой матери «клоуна» для американцев и нисколько не стесняется выставлять родню на посмешище.

Такое положение дел неудивительно, ведь Королева переживает сейчас не самый лучший период в своей карьере и обеспечивать мать всем необходимым попросту не может. На ее кошелек надеется не только родительница, но и подрастающий сын, а иногда даже муж, месяцами сидящий дома без концертов. Вот Наташе и пришлось заставить мать зарабатывать себе на хлеб самостоятельно. Пожилая Людмила Ивановна не наша в Америке себе другой профессии, кроме работать в развлекательной сфере, но и там, кроме роли «шута» для нее не нашлось ничего.

Практика показывает, что Королева искренне боится отправить зарабатывать своего мужа. Вместо этого она обрекает на позор свою маму. Королева по этому поводу угрызений совести не чувствует, развлекаясь с Тарзаном на своей даче в Подмосковье, отмечая Новый год. Мама же Королевой развлекает иностранную публику, как диковинная русская «обезьянка», что Наташу устраивает.