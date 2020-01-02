Анфису Чехову на пенсию? Анна Седокова запускает собственное шоу «об этом»

Вчера, 19:00

Экс-участница «ВИА Гры» решила поделиться секретами соблазнения.

37-летняя певица Анна Седокова несколько лет была солисткой самого желанного женского коллектива «ВИА Гра», а потому знает все секреты соблазнения мужчин. Более того, своими знаниями певица решила делиться не только на страницах собственной книги, а также и в интернет-шоу, которое сможет побить рекорды скандальной передачи Анфисы Чеховой.

Анна Седокова заявила, что работает над новым и провокационным интернет-шоу, где будет на собственном опыте рассказывать не только про отношения мужчины и женщины, но и начнет открыто говорить с фолловерами «об этом». Ожидается, что новое шоу Седокова запускает уже с февраля. Сама Анна намекнула о том, что об интиме она будет говорить с юмором. Если же Седокова запускает шоу эротического формата, то выходит, что Анфису Чехову пора отправлять на пенсию? Ведь ведущая давно отказалась от своей программы, где тоже говорила все об интиме.

Напомним, что несколько лет назад Седокова выпустила книгу под названием «Искусство соблазнения». В своем издании певица дала практические советы всем одиноким девушкам, которые мечтают найти свою вторую половинку и удачно выйти замуж. Сама Анна имеет многочисленные романы за спиной, троих детей от разных мужчин, но утверждает, что теперь-таки нашла настоящую любовь в лице баскетболиста Яниса Тимма.