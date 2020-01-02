А папе все равно? 60-летняя экс-жена Виторгана назвала дочь «безобразно жирной»

Сегодня, 17:06

Виктория Верберг опозорила Полину на всю страну.

Дочь Виторгана Полина выложила в своем Instagram видео, где ее мать называет дочь «Безобразно жирной». Полина посмеялась над словами матери, но видно, что это ее задели, так как в ответ она нагрубила, сказав, что мать уж точно влезет во все свои «мешки из-под картошки». Грубые слова ее матери поразили пользователей сети, ведь сама Виктория скорее похожа на мать Виторгана, чем на его жену.

60-летняя экс-жена опозорила дочь и себя на всю страну. Ее слова можно было бы понять, если бы Виктория сама выглядела как модель, но внешний вид женщины соответствует ее возрасту. Так что оскорбления в сторону Полины выглядят так, будто ее мать пытается «возвысить» себя на фоне дочери. Вероятно, все дело в низкой самооценке.

Или же мать Полины просто хотела пошутить и замотивировать дочь больше заниматься спортом, но получилось так, что только обидела ее и опозорила себя. Бывшая жена Виторгана и не подозревала, что на нее обрушится такая волна хейта. Максим Виторган пока никак не прокомментировал ситуацию, а может папе Полины все равно на жизнь «старой» семьй?