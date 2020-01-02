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Королева до сих пор злится на то, что внук с невесткой отказались с ней проводить праздники.

Перед Рождеством Меган Маркл и принц Гарри отказали королеве Великобритании проводить с ней праздники и заявили, что и вовсе улетают в Канаду. Экс-актриса предпочла свою мать королеве, а потому не захотела даже Новый год проводить во дворце. В ответ Елизавета II тоже проявила публичное неуважение к герцогам Сассекским.

Королева Елизавета II не поздравила принца Гарри и Меган Маркл с Новым годом и уже второй раз дала понять, что негативно относится к своей новоиспеченной невестке. Первый раз королева не вспомнила про Меган и Гарри во время своего обращения к народу, когда поздравляла британцев и весь мир с наступившим Рождеством. Теперь Елизавета II снова проигнорировала герцога и герцогиню Сассекских на Новый год, ведь ни на официальном сайте Кенсингтонского дворца, ни в королевском Instagram-аккаунте так и не появилось долгожданное поздравление монарха.

Скорее всего, королева таким образом просто показывает, что до сих пор обижена на Меган и Гарри, которые также дважды отклонили приглашение встретить Рождество и Новый год во дворце. Все новогодние праздники Маркл вместе с мужем и сыном Арчи провела со своей матерью Дорией. Каким образом герцоги собираются просить прощение у королевы пока неизвестно, но сама Меган не спешит извиняться, а наоборот, даже подумывает о недвижимости в США рядом с матерью, которая помогает ей воспитывать сына.