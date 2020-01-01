К Тиллю сбежала? Лобода «бросила» дочерей в новогодние праздники

Вчера, 10:00

Суперзвезда «засветила» кадры из чартерного самолёта.

Отработав предновогодние концерты и шоу-программы, Светлана Лобода позволила себе несколько дней провести в семейном уединении, рядом с двумя прекрасными дочерьми. Никто и не ожидал увидеть, как певица села в собственный самолёт и «бросила» ближайшие кровинки в новогодние праздники.

Именно такие кадры показала звезда в социальных сетях. Не что иное, как чартерный самолёт, фанаты не увидели, да и к тому же звезда была слишком восторженна, чтобы задумываться о том, что девочки останутся одни в самый семейный праздник. Естественно, звезда могла показать и старые кадры, но слишком подозрительное сходство с нынешним внешним видом звезды.

Скорее всего, певица сбежала к Тиллю, отцу своей второй дочери Тильды, чтобы с любимым мужчиной отметить Новый год. Конечно, достоверно неизвестно, в каком направлении улетает Светлана, но вряд ли это куда по России. Будем надеяться, что звезда, всё-таки, взяла с собой своих дочерей и не оставит малышек без долгожданных подарков от Деда Мороза.