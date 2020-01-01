К России с любовью – Павел Воля снова «прогнулся» под власти

Вчера, 17:00

Комик снова рекламирует дорогой российский курорт.

В кануне Нового года многие артисты улетели с семьями на отдых. Павел Воля не стал исключением. Вот только в отличие от коллег снова «прогнулся» под власти. Уже не первый раз комик пытается убедить фанатов в том, что лучший отдых – только в России. Свозил детей и жену на два дня в сказочную Лапландию, а перед самым Новым годом отправился в Краснодарский край на курорт «Красная поляна». Stories Воли уже перенасыщен рекламой «сказочного» курорта. Вчера Павел посетил местный SPA и не скупясь на хвалу выставил это место земным раем.

«Элитный SPA, теннисный стол... В SPA все по-царски, люстры элитный, дерева прямо из стен, цветы, баня, всякие разные сауны… Джакузи, такая сауна, такая сауна, а по коридору 25-метровый бассейн и еще дофигища всяких зон»,

- расплывался в комплиментах комик. Зажженные свечи, лепестки роз, абсолютная пустота в здании и отсутствие Ляйсан указывают на то, что Воля тщательно готовился к рекламным съемкам. Видимо, одновременно решил «отработать» отдых и отдать долг чиновникам, продвигая отдых в России и тем самым способствуя турсфере.

Отель, безусловно, не дешевый и вполне возможно, что отдых в Лапландии обошелся семье дешевле, но Волю не смущает, что преобладающая часть его аудитории не может и мечтать о таких приключениях. Стоит добавить, что Павел регулярно попадается на «прогибе» под власти. Отдыхает юморист исключительно в России, а за границу ездит на гастроли.

Интересно, что сначала резидент жестко шутит на ТНТ про систему, порой поднимая в эфире темы, на которые россияне и думать боятся. Он регулярно критикует решения и работу чиновников. А после этого к России - со всей любовью. Вполне возможно, что Воля пошел на компромисс с властями и теперь расплачивается за стертые рамки в шоу. Ранее сообщалось, что комик не раз был на грани увольнения из-за жесткого юмора и нападок на верхушку власти. А после рекламы страны он будто стал «неприкосновенен».