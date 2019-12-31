Аня снова в экономе – У сестры Бузовой не хватило денег на отдых в Куршевеле?

31-12-2019, 17:00

Пока поп-дива нежится с Давой во Франции, её сестра привыкает к скромной жизни.

Сестра Ольги Бузовой снова оказалась в экономе. Анна не стала изменять традициям и проведет новогодние праздники на горнолыжном курорте. Правда, в этом году бизнесвумен выбрала более бюджетное направление. С женихом девушка отдыхает на отечественном курорте «Роза хутор». Стоит добавить, что тур в Сочи почти в 2 раза дешевле путевки во Францию, где Анна провела не один праздник. Неужто у успешной предпринимательницы денег не хватило на отдых в Куршевеле? Такое вполне может быть, ведь по слухам Анна находилась на «иждивении» у сестры. Более успешная и богатая Ольга всегда оплачивала все развлечения младшенькой и таскала её за собой «хвостиком», показывая лучшую жизнь. Туры в Куршевель, полет на Мальдивы на частном самолете, вечеринки в Москве, дорогие рестораны – все это стоит очень дорого.

Обиженная на сестру Анна вместе с родной сестрой потеряла «ключ» к золотой жизни. Пересев из частного самолета в эконом девушка продолжает считать каждую копейку. Видимо, и бизнес Анны оказался не таким успешным, а салоны красоты не приносят желанного дохода.

Ольга не обращая внимания на проблемы родственницы наслаждается отдыхом в любимым в Куршевеле. Она будто нарочно направилась с мужчиной на тот самый курорт, показывая Анне свое превосходство. Звезда публикует с Давой романтические фото, заключая Манукяна в объятия так, как еще год назад выражала чувства к Анне. Складывается впечатление, что сестры не смогут зарыть топор войны и помириться, ведь даже через год глубоко обижены друг на друга.