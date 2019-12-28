Жажда денег или популярности? Шуфутинский признался в любви Ротару

28-12-2019, 10:00

До скандалов вокруг Софии певец не высказывал своей симпатии.

София Ротару выступила на фестивале «Легенды Ретро ФМ», но с одним лишь условием — никакого общения с посторонними. Певица отказалась общаться не только с журналистами, которые караулили Софию на выходе из концертного зала, но и даже с коллегами. Михаил Шуфутинский признался в любви Ротару и отметил, что очень надеялся встретиться с ней лично.

«Я всегда был влюблен в Софию Ротару», — открыл теплые чувства к певице 71-летний Михаил Захарович. По его словам, Ротару — гордость страны. Однако, ранее Михаил не высказывал своей симпатии к певице. Похоже, подобные признания лишь из-за жажды денег или популярности. Ведь Ротару сейчас одна из самых упоминаемых в СМИ исполнительниц, поэтому любая отметка рядом с именем Софии повысит интерес и к самому Михаилу.

Творчество Михаила Шуфутинского уже не такое динамичное как ранее, новых альбомов певец не выпускает, лишь изредка песни, но и те хитами становятся крайне редко. Не исключено, что мечты вновь обрести востребованность, которые выглядят вполне логичными и обоснованными, связаны с попытками впечатлить молодую любовницу Михаила, которая младше певца на 30 лет. И хотя пара не единожды появлялась на публике вместе, от темы свадьбы Шуфутинский отшучивается.