Бедная и доступная. Харламов вернется к бывшей жене после постоянных измен Асмус

27-12-2019, 15:00

«Измену» Кристины в «Тексте» Гарик еще простил, но вот поцелуй с Кридом оказался перебором.

После постельной сцены в фильме «Текст» о Кристине Асмус заговорили все. В особенности стало интересно, как к экранной «измене» девушки отнесся ее муж Гарик Харламов. Комик, на удивление, действия жены одобрил, потому актриса и решила, что может делать в кадре все, что ей заблагорассудиться. Не успела утихнуть критика после «Текста», как Асмус уже вовсю целуется с Егором Кридом в его новом клипе «Love is…». Для Харламова это наверняка станет последней каплей и поводом вернуться к бывшей жене.

Неудивительно, но, как и в прошлый раз, Кристина ничего преступного в своих действиях не заметила. Харламов не просто так отмалчивается и ничего не говорит насчет повторной измены своей суженой. Видимо, он понял, что публика не врала насчет того, что Кристина действительно неверна ему. Учитывая, что его бывшая жена Юлия Лещенко так и не нашла Харламову замену после развода, Гарик без проблем сможет вернуться к женщине, лишь попросив прощения. Асмус же останется «бедная и доступная», ведь обеспечения со стороны резидента Comedy Club она лишится, потому останется лишь сниматься в постельных сценах, ведь это единственная возможность для Кристины оставаться у всех на слуху.

Бывшая супруга Гарик тяжело переживала развод с юмористом, но признается, что зла на него не держит. Девушка явно не против возобновить отношения с мужчиной, в которого была так влюблена. Спокойную жизнь с Юлией сам Харламов явно вспоминает, как хороший сон. Асмус же приносит ему только разочарования, потому уйти от нее Гарик хочет еще с момента выхода на большие экраны фильма «Текст».