Мамина натура, папина шевелюра. Киркоров представил публике внебрачную дочь

25-12-2019, 22:30

На светский раут поп-король пришел с девушкой, подозрительно похожей на него.

Личная жизнь Филиппа Киркорова всегда была покрыта строжайшей тайной. После расставания с Аллой Пугачевой, певец предпочитает никому не рассказывать о своих романтических похождениях. Касается это в том числе и детей поп-короля. Несмотря на то, что личность предположительной суррогатной мамы двух его детей Аллы-Виктории и Мартина публике известна, но внезапное появление Киркорова на публике с некой молодой девушкой, которая годится ему в дочери, наталкивает на весьма интересные рассуждения.

Учитывая, сколько лет Киркоров провел в гастролях по всей стране, и сколькие поклонницы после говорят, что родили от поп-короля, неудивительно, если девушка, пришедшая с Филиппом Бедросовичем на премьеру фильма Егора Крида «Неидеальный мужчина», является его внебрачной дочерью. Лицом неизвестная не очень похожа на поп-короля, но вот классическая шевелюра с его «золотых» времен – на месте. Видимо натура досталась девушке мамина, но встав рядом с Киркоровым, перепутать, чья это дочь довольно сложно.

Филипп Бедросович неспроста скрыл личность девушки-подростка. Наверняка ему хотелось избежать большого скандала, потому представлять собравшейся прессе ее он и не стал. Тем не менее, глаза не обманешь, а потому сразу становится понятно, что Киркоров где-то в прошлом все же «нагрешил», а результат представил спустя много лет, как ни странно, на фильме своего нового любимчика Егора Крида. Совпадение это или нет, удастся узнать, когда Киркоров снова покажет публике девочку.