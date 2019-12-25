Канделаки «украдет» у Кудрявцевой место в «Секрете на миллион»?

25-12-2019, 21:00

Тина, видимо, уже давно позарилась на роль в топовом шоу.

В самый неподходящий для визита момент Тина Канделаки решила вдруг «вспомнить» о своей закадычной подружке Лере Кудрявцевой. Пускай повод заехать не радостный: у телеведущей «Секрета на миллион» лопнул имплант в груди, Тина не побрезговала «завалиться» в больницу и наделать там много шума.

Мало того, что звезду никто не ожидал там увидеть, так ещё и Лера, откровенно говоря, была шокирована таким «гостям». Складывается впечатление, что Канделаки скоро «украдёт» у Леры место на НТВ, а в больницу приехала, чтобы лишний раз убедится в тяжёлом состоянии звезды.

Как стало известно несколько дней назад, Леру Кудрявцеву доставили в больницу в тяжёлом состоянии: у звезды разорвался имплант искусственной груди. Теперь телеведущая лечится, и когда снова сможет приступить к работе, неизвестно. Сейчас звезда под наблюдением врачей, а единственным, кто навещал Леру за эти дни, стал её друг Макс Гор. Тогда-то встреча была куда приятнее, чем с Тиной, забежавшей посреди ночи к Лере со своими расспросами.

Как известно, шоу «Секрет на миллион» является одним из самых рейтинговых шоу на телевидении, а место ведущей этого шоу, естественно, одним из самых высокооплачиваемых.