Новогоднее «чудо» или как Марат Башаров вернул семью

25-12-2019, 23:00

Ради 3-летнего Марселя актёру пришлось прибегнуть к хитрости.

Оскандалившийся Марат Башаров недавно взбудоражил публику неожиданным заявлением о воссоединении с экс-супругой Елизаветой, пострадавшей от его побоев в прошлом году. Однако в возвращении актёра в семью всё оказалось не так просто.

О том, что у них с Елизаветой воцарились мир и взаимопонимание после развода, артист поведал в одном из интервью. Он заявил, что сейчас живёт вместе с бывшей женой, но уже без штампа. Однако кое-что странное в их «воссоединении» всё же нашлось – Елизавета, оказывается, тогда даже не подозревала, что вновь сошлась с Башаровым. Почему же Марат заявил об обратном? Тому есть простое объяснение.

О планах актёра вернуть в семью поговаривали его коллеги и друзья уже довольно давно. Так, Юлия Галкина и Владимир Стрижак уверяли, что Марат мечтает лишь о воссоединении с Елизаветой и своим сыном. Этого он пожелал в свой день рождения и это же заветное желание, похоже, решил осуществить перед наступление 2020 года, подарив 3-летнему Марселю настоящее новогоднее «чудо».

Вероятно, Башаров посчитал что-то таким образом сможет сделать шаг навстречу к примирению и наладить отношения с матерью своего ребёнка. И не исключено, что столь сильная вера бывшего возлюбленного в светлое совместное будущее и его настойчивость всё же растопят сердце Елизаветы. В конце концов, Марсель растёт полной копией звёздного отца и не перестаёт радовать маму своими успехами, напоминая ей о счастливо прожитых с Башаровым годах.