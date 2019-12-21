Пустился во все тяжкие или как Гуф переживает новость о беременности Топурии

21-12-2019, 23:00

«Алкотур» с девушками как способ забыться - чувства рэпера к Кети явно не прошли.

Только Алексей Долматов смирился с уходом Топурии и начал налаживать свою личную жизнь, как выяснилось, что его экс-возлюбленная готовится стать матерью. Справиться с этой новостью рэпер, похоже, попытался так как привык – с помощью алкоголя и «девочек».

О том, что Кэти ждёт ребёнка от дипломата Льва Деньгова, заговорили недавно. Певицу выдал заметно округлившийся живот, который она в последнее время прячет под одеждой свободного кроя и объёмными костюмами. Во время одного из последних выступлений она так активно пританцовывала, что подол платья не смог скрыть её положения.

Новости о беременности Топурии разлетелись моментально и, по всей видимости, дошли до Долматова. Как Гуф переживает это радостное событие можно наглядно увидеть в его Instagram. Судя по сторис, он пустился во все тяжкие, а именно - отправился в самый настоящий «алкотур» с друзьями и доступными девушками, не стесняющимися ни камер, ни социальных сетей, куда сам «слил» видеозаписи с ними.

Пока Гуф развлекается в компании полураздетых незнакомок, девушка Юлия, с которой он не так давно вернулся в Москву из Таиланда, скучает в Москве. По всей видимости, на этом их отношения может считать оконченными, если, конечно, Юлия не решит дать ему второй шанс. Остаётся надеяться, что своём порыве самоутешения Алексей не вернётся вновь к наркотикам.