Уставший от семьи Прилучный показал отношение к детям в зоопарке

21-12-2019, 18:00

В мыслях актёр уже свободен, а сын и дочь - лишняя нагрузка?

Уже несколько раз в сети и СМИ вспыхивали скандалы, касающиеся семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. По слухам, пара была на грани развода, а ссоры доходили даже до рукоприкладства. В этой ситуации Павел, похоже, окончательно утвердился в желании «жить для себя». Уже несколько раз в сети и СМИ вспыхивали скандалы, касающиеся семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. По слухам, пара была на грани развода, а ссоры доходили даже до рукоприкладства. В этой ситуации Павел, похоже, окончательно утвердился в желании «жить для себя».

Во время совместного с детьми похода в зоопарк Прилучный буквально показал своё отношение к детям и семье - он развлекался как мог, а на сына и дочь лишь изредка обращал внимание, даже унижал их. Например, когда маленький ребёнок решил пойти смотреть кошек, артист лишь отмахнулся от него и продолжил любоваться енотами. Сопроводить малыша он даже не подумал. Позже Павел и вовсе заявил, что его сын мало чем отличается от козла, которого они повстречали в одном из вольеров.

Похоже, звездный папа настолько устал от семьи и свыкся с мыслью о разводе, что даже родные дети стали для него тягостью. Он не обращал внимания на поведение всё того же сына, хотя тот то кричал, то катался по полу. Более того, даже места, где малыш что-то рассказывает, он вырезал из видео, оставив лишь небольшой отрывок.

По всей видимости, СМИ были правы, когда говорили о проблемах в семье. Создаётся впечатление, что сохранить брак и отношения пытается только Муцениеце, а Прилучный уже настроился на счастливое одиночество.