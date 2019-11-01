Бородина забрала детей и съехала от «ленивого бабника» Омарова

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«Я первый раз в такой ситуации, я даже не знаю, что мне делать», - признался Курбан.

Ксения Бородина, ведущая шоу «Дом-2», по всей видимости, устала терпеть своего мужа и съехала от него. Об этом рассказал поклонникам сам Курбан Омаров, признавшись, что первый раз проснулся в пустом доме и чувствует себя странно. Ксения Бородина, ведущая шоу «Дом-2», по всей видимости, устала терпеть своего мужа и съехала от него. Об этом рассказал поклонникам сам Курбан Омаров, признавшись, что первый раз проснулся в пустом доме и чувствует себя странно.

В СМИ неоднократно появлялась информация о ссорах и проблемах в семье звезды и бизнесмена. То Бородину заподозрят в романе с турецким актёром, то сам Омаров оказывается под прицелом из-за флирта с коллегой жены Ольгой Орловой. При этом всём Курбан постоянно оказывался в роли нахлебника - по слухам, он уже давно не приносит в семью денег, а все траты лежат на хрупких плечах Ксюши. Домашних дел, как сообщают интернет-пользователи и различные издания, он тоже сторонится. В итоге Омаров приобрёл славу ленивого бабника, эксплуатирующего и обманывающего супругу, а на «грешки» Бородиной все закрыли глаза.

Как сообщалось ранее, в последнее время пара совсем разделилась: каждый занимался своими детьми, не пересекаясь друг с другом. На фоне вышеперечисленного выглядело это довольно странно, а пустой дом начал приносить хоть немного ясности в происходящее.

Омарова же переезд жены, похоже, не впечатлил. На видео, в котом он обращается к фанатам, лицо Курбана выглядит беззаботным и веселым. Рассказывая о происходящем, бизнесмен и вовсе прервался на словах «Как-то не по себе» и перешёл на шутки про друга Алика и гнилые орехи.

Пока до конца неизвестно, что происходит между звездой «Дома-2» и её мужем. Назревает развод? Он уже состоялся? Это просто небольшая пауза для разрядки отношений? Ответа нет, но каким бы он ни был, Омаров, судя по всему, расстроился не сильно.