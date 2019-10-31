Геи-блондины шоубиза в тренде…Гудков перекрасился вслед за Биланом

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Артисты друг за другом перевоплощаются.

Ходят слухи, что российский шоу-бизнес кишит мужчинами нетрадиционной ориентации. Это нечаянно подтвердили многие артистки, поскольку они в замешательстве… Девушки не представляют с кем из коллег можно строить отношения, поскольку каждый второй является геем. Екатерина Варнава добавила srories, в котором видно, что Александр Гудков перекрасился в блондина, даже брови обесцветил.

Это шокировало фанатов Саши. Ходят слухи, что Александра считают геем и не с проста. Гудков часто примеряет на себя женские облики, артист очень манерный, а теперь и перекрасил волосы вслед за Димой Биланом. Про Диму Билана ходит много баек, про то, что певец любит сладких мальчиков пишут и знают все. Ни для кого не секрет, что у Дмитрия есть любовник. По большей части Дмитрий думает, что никто не догадывается о его пристрастиях.

Так же в блондина перекрасился, и Прохор Шаляпин о его нетрадиционной ориентации совсем недавно появилась информация. По слухам, Прохор крутит роман с генеральным директором «НТВ», ради карьеры в роли телеведущего.

Басков уже давно блондин и этот образ не меняется долгие годы. Чересчур близкую дружбу с Киркоровым давно заметили в СМИ и были предположения, что у мужчин достаточно теплые отношения.

Можно сказать, что геи-блондины российского шоубиза в тренде. Блонд в этом сезоне модно, поэтому все сладкие голубки пытаются соответствовать трендам и друг другу. Скорее всего, мужчин просят их вторые половинки перекраситься и сменить имидж.