Мстит за Кошкину или как жена Мартиросяна «приударила» за Гудковым

Сегодня, 14:06

Лестные комплименты и признания — Жанна решила поставить мужа на место?

Пока Гарик Мартиросян отчаянно спасает карьеру, жена комика, видимо, не собирается скучать. Мало того, что Жанна уже которую неделю наслаждается отдыхом заграницей, так ещё и развлекается на стороне. В соцсети жена Гарика опубликовала серию снимков, где буквально расхвалила модельные способности Александра Гудкова в новом образе. И это в то время, когда только утихли слухи о любовных похождениях Гарика с Яной Кошкиной. Жанна мстит мужу за роман с актрисой?

Действительно, складывается впечатление, что жена Мартиросяна «приударила» за Гудковым из женской обиды. Видимо, долгие разговоры о распущенном образе жизни супруга могли окончательно «добить» состояние Жанны и теперь, чтобы вернуть прежнюю самооценку жена Мартиросяна может использовать не только эффект востребованности среди мужского пола, но и ревность комика. Так или иначе, а поведение Жанны в последнее время вызывает много спорных вопросов и такими темпами Жанна Мартиросян рискует не столько поставить мужа на место, сколько развить комплексы и проблемы в отношениях.